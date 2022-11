220 neue Corona-Fälle in einer Woche in Dessau-Roßlau - Inzidenz bleibt unter 300

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat in der Zeit vom 19. bis zum 25. November insgesamt 220 neue positiv getestete Corona-Fälle verzeichnet. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Vorige Woche waren es 200 gewesen.

Der Inzidenzwert für die Doppelstadt lag zum Wochenabschluss bei 266,7 - und damit über dem Landesschnitt von Sachsen-Anhalt (202,4).

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag 16 Patienten mit positivem Coronanachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen vier weitere Patienten. In der Woche vom 19. bis 25. November sind im Klinikum keine Patienten an oder mit Covid verstorben.