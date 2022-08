216 Corona-Fälle in Dessau-Roßlau gemeldet - Gesundheitsamt bestätigt fünf Todesfälle

Die wöchentlichen Corona-Fallzahlen in Dessau-Roßlau sinken weiter. Von 408 auf 338 und 287 und nun auf 216.

Dessau-Rosslau/MZ - Der Zahl der wöchentlichen Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau sinkt weiter. Für den Zeitraum von Sonnabend, 13. August, bis Freitag, 19. August, hat das städtische Gesundheitsamt 216 neue Fälle gemeldet. Die Woche zuvor waren es 287 gewesen, davor 338 und 408.

Mit den geringeren Fällen sinkt auch der Inzidenzwert. Am Freitag lag dieser nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Dessau-Roßlau bei 284,8. Bundesweit betrug die Inzidenz 312,5, in Sachsen-Anhalt 289,1.

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag 21 Patienten mit positivem Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen zwei Patienten. In dieser Woche sind nach Angaben des Gesundheitsamtes fünf Patienten an und mit Corona verstorben, drei von ihnen aus Dessau-Roßlau.