19 neue Infektionen am Himmelfahrtstag - Inzidenz bleibt weiter unter 100

Dessau-Rosslau - 19 Corona-Neuinfektionen sind am Himmelfahrtstag vom Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt gemeldet worden. Dabei handelt es sich um neun weibliche und zehn männliche Betroffene im Alter von 14 Monaten bis 70 Jahren. Der aktuelle Inzidenzwert in Dessau-Roßlau liegt weiterhin unter der Schwelle von 100. Laut Robert-Koch-Institut beträgt er 94,9.

Zwar ist die Zahl der Infizierten in der Doppelstadt nunmehr auf 3.198 gestiegen. „Erfreulicherweise wurde aber kein neuer Hotspot gemeldet“, informierte Katrin Kuhnt, Referatsleiterin im Dessau-Roßlauer Rathaus. Die Anzahl der Genesenen bleibt mit 2.789 gegenüber Mittwoch unverändert.

Im Städtischen Klinikum sind am Feiertag 10 Corona-Patienten stationär versorgt worden, sechs weniger als noch am Mittwoch. Vier der Patienten liegen auf der Intensivstation.

In den beiden Testzentren des MVZ in Dessau und Roßlau wurden am Mittwoch 149 Abstriche genommen. Dabei wurde ein positives Testergebnis ermittelt. (mz)