Der grüne Stadtrat Bastian George ist leidenschaftlicher Radfahrer. Jetzt hatte er sich von Dessau aus aufgemacht zur Tour auf die höchste Erhebung des Landes. Warum er das tat und was in Erinnerung bleibt.

174 Kilometer, 1.750 Höhenmeter: Warum Stadtrat Bastian George von Dessau auf den Brocken geradelt ist

Bastian George radelt auf den Brocken - angekommen, geschafft, aber glücklich.

Dessau/MZ. - Warum tut man sich so etwas an? Von Dessau aus mit dem Fahrrad auf den Brocken fahren? Mit reiner Muskelkraft. War das der persönliche Jakobsweg? Bastian George muss lachen: „Nein, ich musste mir nichts beweisen. Ich hatte Lust drauf und das schon lange einmal vor.“