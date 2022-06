Zwei Mal wurde an der B184, einmal an der A9 geblitzt. Für einige wird es nun teuer.

Dessau-Rosslau/MZ - Bei drei Geschwindigkeitskontrollen im Dessau-Roßlauer Stadtgebiet wurden am Dienstag vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst über 160 Autofahrer geblitzt.

Die erste Kontrolle wurde auf der B184 durchgeführt - in einer 70er Zone. Hier wurden insgesamt 627 Fahrzeuge gemessen und 16 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 105 km/h.

Die zweite Kontrolle fand an einem bekannten Ort statt - auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost in Fahrtrichtung München. Insgesamt fuhren hier 4.624 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wurde 74 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter hatte 188 km/h. Für ihn könnte es teuer werden. 68 km/h zu schnell außerhalb von Ortschaften kosten 600 Euro und bringen zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Die dritte Kontrolle fand wieder auf der B184, diesmal aber zwischen Dessau und Roßlau statt. Innerhalb des Messzeitraums fuhren hier 2.521 Fahrzeuge vorbei. Bei erlaubten 100 km/h gab es hier insgesamt 72 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug lau Polizeiangaben 140 km/h.