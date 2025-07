In Dessau ist ein 15-Jähriger verschwunden. Der Junge wurde am Freitag letztmalig im Bereich Turmstraße gesehen.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau wird seit Freitag, 11. Juli, ein 15-jähriger Jugendlicher vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde Jaime N. an diesem Tag letztmalig gegen 23.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Dessauer Turmstraße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Der Jugendliche ist 1,85 Meter groß, hat braune Augen und braune Haare. Er ist schlank und war zuletzt bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer hellblauen Jeans und einer schwarz-grauen Nike-Bauchtasche.

Wer hat Jaime N. gesehen? (Foto: Polizei Dessau)

Alle polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Fährtenhundes, haben bislang nicht zum Auffinden des Jugendlichen geführt. Am Sonnabend, 12. Juli, hat sich die Polizei deshalb gegen Mittag zu einer Öffentlichkeitsfahndung entschlossen und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten können an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.