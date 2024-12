Stiftung Bauhaus stellt Festprogramm vor 100 Jahre Bauhaus in Dessau: Früheres Kaufhaus (Magnet) wird Ort für Ausstellung

In den kommenden beiden Jahren - 2025 und 2026 wird 100 Jahre Bauhaus gefeiert - vom Ankommen der Bauhäusler 1925 in Dessau bis zur Eröffnung des Bauhausgebäudes am 4. Dezember 1926. Welche Orte dabei in der Stadt eine Rolle spielen.