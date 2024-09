Lob, Wünsche und ein Foto: Ein Blick in das Goldene Buch Bitterfelds, der so einiges verrät

Bitterfeld/MZ. - In Hollywood werden die Stars mit einem Stern oder einem Abdruck ihrer Hände verewigt. In Bitterfeld-Wolfen sind es hingegen die sogenannten Goldenen Bücher, in denen bedeutender Besuch einige Zeilen hinterlassen oder, wie im Falle einer recht speziellen Persönlichkeit, gleich eine Autogrammkarte in das Buch der Stadt Bitterfeld hineinkleben kann.