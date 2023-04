In der Nacht zum Samstag ist im Wasserwerk Roßlau eine Anlage ausgefallen. Was einen Rohrbruch in der Schifferstraße zur Folge hatte. Arbeiten dauern an, Grundversorgung ist aber wieder sichergestellt.

Blick in das Wasserwerk Roßlau. Hier ist in der Nacht zum Samstag eine Anlage ausgefallen.

Roßlau/MZ - Die Roßlauer Bürger mussten am frühen Samstagmorgen ersteinmal ohne Trinkwasser auskommen. Im gesamten Stadtgebiet war es in der NAcht zum Samstag, ab Null Uhr zur Unterbrechung der Trinkwassercversorgung gekommen. wie Stadtwerkesprecher Christian Mattke mitteilte, war ein Anlagenausfall im Wasserwerk Roßlau die Ursache dafür. Die Wasserversorgung konnte - mit Ausnahme der Schifferstraße - relativ schnell, ab 6 Uhr wieder gewährleistet werden. Die Instandsetzungsarbeiten an der Anlage dauern aber an.

Rohrbruch in der Schifferstraße - Wasserwagen für die Anwohner

In der Schiffestraße hatte es einen Rohrbruch gegeben. Wie mattke erklörte, war dieser eine Folge des Anlagenausfalls. Beim Wiederhochfahren der Anlage habe es Druckveränderungen in den Rohren gegeben, die zum Bruch führten. Die Techniker der Deswa arbeiten intensiv an der Behebung und der Wiederherstellung der Wasserversorgung. Die war am frühen Nachmittag noch nicht wieder gewährleistet. Für die Anwohner der Schifferstraße wurden Wasserwagen bereitgestellt.

Im gesamten Stadtgebiet von Roßlau kommt es punktuell noch zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung, teilte der Stadtwerkesprecher in den Mittagsstunden mit. Grund sind die noch laufenden Instandsetzungsarbeiten im Wasserwerk. Wie lange die Beeinträchtigugnen anhalten würden, konnte Mattke Mittag noch nicht sagen.