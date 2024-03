Landesmeisterschaften der anderen Art Im Zauber der kleinen Würfel - Hunderte spielen in Sandersdorf „Mensch ärgere dich nicht“

In Sandersdorf standen die ersten sachsen-anhaltischen Meisterschaften im „Mensch ärgere Dich nicht“ auf dem Programm. Die Wettkämpfe brachten Spannung und neue Rekorde. Was Aktive am Spiel fasziniert.