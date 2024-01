Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Gründlich schief gegangen ist die gut gemeinte Geste eines Pkw-Fahrers am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Roßlauer Allee. Ein 82-jähriger Seat-Fahrer, der in Richtung Albrechtstraße fuhr, wollte von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei kollidierte er mit der Anhängerachse eines dort fahrenden Lkw DAF. Am Seat entstand Sachschaden von cirka 1.500 Euro, am Lkw augenscheinlich keiner.