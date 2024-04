Bürger in Gröbzig und Edderitz packen kräftig mit an

Gröbzig/Edderitz/MZ. - Sonnenschein, blauer Himmel, blühende Bäume - und auf der anderen Seite kubikmeterweise Müll. Der Kontrast zwischen dem, was die Natur am Wochenende zu bieten hatte und dem, was Menschen in ihr zurücklassen, könnte größer kaum sein. Das haben am Sonnabend die Helfer bei mehreren Aufräumaktionen im Altkreis Köthen deutlich gemerkt.