Wohnungsinhaber können ihre Tür in Wolfen nicht öffnen und verwenden dafür Werkzeug. Es ist also kein Diebstahl geplant gewesen, wie die Polizei vor Ort feststellt.

Aufmerksame Passantin in Wolfen informiert die Polizei, weil sie einen Einbruch verhindern will

Wolfen/MZ - Eine aufmerksame Passantin hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr beobachtet, wie sich zwei Personen an der Tür eines Wohnhauses in der Thalheimer Straße in Wolfen zu schaffen machten und sie mit Werkzeuggewalt öffnen wollten. Da die Frau einen Einbruch vermutete, hat sie die Polizei gerufen. Vor Ort trafen die Beamten dann auch auf das vermeintliche „Diebesduo“.

Denn wie sich herausstellte, heißt es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld weiter, hatte alles seine Richtigkeit. Die Wohnungsinhaber nämlich hatten lediglich Probleme mit dem Schließmechanismus der Tür und konnten sie deshalb nicht auf die herkömmliche Art und Weise öffnen.