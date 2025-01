Ein unbekannter Mann hatte am Donnerstag den Supermarkt in Wolfen betreten und alkoholische Getränke an der Kasse im Wert von etwa 60 Euro an sich genommen.

Zwischenfall in Supermarkt in Wolfen: Ertappter Ladendieb bedroht Mitarbeiter und flüchtet

Wolfen/MZ. - In einem Supermarkt in der Krondorfer Straße in Wolfen hat es am Donnerstag, 2. Januar, einen Zwischenfall gegeben.

Ein unbekannter Mann hatte gegen 15.45 Uhr den Supermarkt betreten und alkoholische Getränke an der Kasse im Wert von etwa 60 Euro an sich genommen. Anschließend wollte er das Ladengeschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Mehrere Mitarbeiter versuchten ihn aufzuhalten und forderten ihn zur Rückgabe des Diebesgutes auf. Der Täter bedrohte daraufhin die Angestellten und flüchtete mit einem grauen Fahrrad in Richtung eines Parkplatzes.

Der Mann war circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, etwa 35 Jahre alt und trug einen schwarzen Vollbart. Er soll zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Außerdem trug er eine graue Kopfbedeckung

Zeugen können sich an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail an [email protected] wenden.