Zwischenfall beim Gassigehen in Zörbig - Rottweiler springt hoch und beißt Frau in den Oberkörper

Zörbig. - Nach einem Zwischenfall beim Gassigehen hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Der Fall hat sich am Dienstag, 1. Juli, gegen 17.30 Uhr auf einer Wiese hinter einem Wohnblock in der Jeßnitzer Straße in Zörbig ereignet. Eine 19-Jährige war dort mit ihrem Hund unterwegs, als sie zwei größere Hunde bemerkte, die sie als Rottweiler und Labrador beschrieb. Als die Tiere auf sie zukamen, nahm sie ihren eigenen Hund auf den Arm. Der Rottweiler sprang dann aber mehrfach an ihr hoch und fügte ihr eine Bisswunde im Oberkörperbereich zu.

Der Hundebesitzer konnte vor Ort nicht zweifelsfrei bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen laufen deshalb gegen Unbekannt.