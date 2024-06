Auf dem Gelände eines Ferienparks in der Niemegker Straße in Bitterfeld ist am Mittwoch, 12. Juni, eine 77-jährige Camperin von einem Hund angefallen worden.

Zwischenfall auf Campingplatz in Bitterfeld - Japanischer Spitz fällt 77-jährige Frau an

Die Frau hatte sich gegen 16.30 Uhr einem dort abgestellten Wohnwagen genähert, als ihr plötzlich trotz angelegter Leine ein Hund entgegen kam. Der japanische Spitz sprang so an ihr hoch, dass die Seniorin zu Fall kam. Das Tier ließ jedoch auch dann nicht von ihr ab, sondern biss die ältere Dame in den Arm. Die 77-Jährige trug Verletzungen davon und musste in einem nahegelegenen Klinikum ärztlich versorgt werden.

Die 71 Jahre alte Hundebesitzerin ist ebenfalls Gast auf dem Campingplatz. Gegen sie sowie gegen ihren 74-jährigen Ehemann wurde nach Angaben der Anhalt-Bitterfelder Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.