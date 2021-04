Zweite Schule im Altkreis Bitterfeld dicht - Zörbig kann Lehrbetrieb nicht aufrecht erhalten

Zörbig - Nach der Sekundarschule I in Wolfen-Nord ist nun wegen Corona mit der Sekundarschule Zörbig eine zweite Bildungseinrichtung im Altlandkreis geschlossen worden.

Bis zum 27. April befinden sich laut Schulleitung 99 Schüler sowie 17 von 22 Lehrkräften in Quarantäne. Diejenigen, die nicht mit einem erkrankten Lehrer in Kontakt gekommen sind, haben derzeit Distanzunterricht.

Für die Schüler der Abschlussklassen verschiebt sich dadurch die Deutsch-Prüfung. Während die Englisch- und Matheprüfungen zum regulären Zeitpunkt stattfinden, wird Deutsch am Nachholtermin geschrieben. Katrin Kyritz, stellvertretende Schulleiterin, sieht darin kein Problem. „Vor jede Prüfung setzen wir einen Intensivtag. An dem wird der Stoff noch mal besonders tiefschürfend durchgenommen.“ Insbesondere die zehnten Klassen seien sehr gut vorbereitet, denn die Schüler seien bis auf einen jeden Tag in der Schule gewesen. „Und der Unterricht war sehr intensiv“, sagt sie. Sie rechnet daher mit guten Noten.

Derzeit sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Schüler und Lehrer von 13 Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Auch Kinder und Betreuer von sieben Kitas sowie Bewohner eines Pflegeheimes befinden sich in Quarantäne, weil sie mit positiv auf das Coronavirus Getesteten in Kontakt gekommen waren, wie der Landkreis mitteilt.