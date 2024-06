Bitterfeld/MZ. - Wegen des Jubiläumsfest sind ab Freitagmittag die Rathenaustraße ab Café Goldstein, die Binnengärtenstraße ab Röhrenstraße gen Saarstraße und der Ratswall bis zum Kornhausplatz gesperrt. Parkplätze stehen im Stadtzentrum nur sehr begrenzt zur Verfügung. Auch der Parkplatz hinter dem Hotel Central und die kleinere Schotterfläche hinter dem ZUP am Teichwall sind bereits gesperrt. Das gilt bis zum 30. Juni.

Shuttles fahren halbstündlich

Die Stad hat jedoch zwei große kostenlose P+R-Plätze für Festbesucher eingerichtet. Diese befinden sich am neuen BiWo Center in der Anhaltstraße (ehemaliges Real-Gelände) und gegenüber des Kulturpalastes an der Ecke Zörbiger/Parsevalstraße. Von dort fahren halbstündlich Bus-Shuttles bis 2 Uhr nachts in die Innenstadt und zurück.

Auch der öffentliche Nahverkehr wurde für das lange Festwochenende ausgeweitet. So wird der Stadtverkehr der Linien 405 und 406 am Donnerstag bis 23 Uhr verlängert. Am Freitag und Samstag fahren diese Linien im 30-Minuten-Takt bis 2 Uhr sowie am Sonntag ebenfalls alle 30 Minuten bis 20 Uhr.

Zusätzliche Bustouren

Zudem gibt es zusätzliche Abendfahrten der Linie 405 und 406 zwischen dem Festgelände und dem Bitterfelder Bahnhof mit seinen Anschlüssen zur S-Bahn. Der letzte Bus fährt um 1.40 Uhr an der Stadtverwaltung los.