Zwei für großen Kirchenkreis - Pfarrer von Brehna und Wolfen in neue Stellen eingeführt

Bitterfeld/MZ - Anna Mittermayer aus Sandersdorf und Martin Kabitzsch aus Wolfen sind am Sonntag mit einem festlichen Gottesdienst in der Stadtkirche Bitterfeld von Superintendentin Gabriele Metzner in ihre neuen Ämter als Pfarrer des gemeinsamen Kirchenkreises Bitterfeld - Sandersdorf-Brehna - Wolfen eingeführt worden.

Der reicht von Brehna bis Mühlbeck und von Steinfurth bis Petersroda und zählt acht Gemeindekirchenräte. Die bisherigen Kirchspiele sind mit dem Ausscheiden von Pfarrer Johannes Toaspern Ende Dezember 2020 zu diesem großen vereint worden. Damit wurden aus drei Pfarrstellen zwei.

Nachdem sich zwei Kandidatinnen und ein Kandidat den Gemeinden vorgestellt hatten, wurden im Juni 2021 Pfarrerin Anna Mittermayer und Pfarrer Martin Kabitzsch in ihr Amt gewählt. Sie sind seit Jahren bereits in der Entsendung, einer Art Probezeit, in der Region tätig.