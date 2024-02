Züge leicht beschädigt Zwei Fälle in 75 Minuten - Unbekannte legen am Bahnhof Wolfen Fahrräder auf die Bahngleise

Unbekannter Täter haben in der Nacht zum Sonntag bei Wolfen zwei Fahrräder in die Gleise der Bahn gelegt. Verletzte wurde glücklicherweise niemand. Die Bundespolizei Magdeburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr eingeleitet.