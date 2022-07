Zuwachs auf früherem Klinikgelände in Wolfen: Zweckverband „Westliche Mulde“ nimmt Arbeit auf

Warum der Wechsel aus Bitterfeld an die Fuhne für den Verband und seine Kunden Sinn ergibt.

Der neue Dienstsitz in der Wolfener Bahnhofstraße

Wolfen/MZ - Der Abwasserzweckverband „Westliche Mulde“ ist von Bitterfeld nach Wolfen umgezogen und dort ab sofort in der Bahnhofstraße zu erreichen. „Ab Montag, 4. April, stehen die Mitarbeiter für persönliche Kundengespräche zur Verfügung“, betont Geschäftsführerin Ines Koeckeritz. Für sie ist der Wechsel auf das ehemalige Klinikgelände in der Fuhnestadt ein logischer Schritt. In Wolfen befinde sich auch der Betriebsstützpunkt der Mitarbeiter des Kanalnetzbetriebs. „Außerdem ist der Standort gut zu erreichen. Das ebenerdige Gebäude bietet für Kunden und Mitarbeiter sehr gute Bedingungen.“