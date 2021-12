Zusätzlicher Impfstoff für Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz wieder über 800

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die vierte Welle der Corona-Neuinfektionen hält auch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiter in Atem. Die gute Nachricht des Tages ist, dass der Landkreis am Freitag keine weiteren Todesfälle vermelden musste. Aber 481 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und der erneute Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz von 783 auf fast 808 sind die weniger guten Nachrichten, die Landkreissprecher Udo Pawelczyk am Freitag zu verkünden hatte.

Der Inzidenzwert bedeutet im Ranking des Landes Sachsen-Anhalt mit seinen 14 Landkreisen und kreisfreien Städten Platz acht. Die geringste Inzidenz verzeichnet derzeit der Altmarkkreis Salzwedel mit 620,4. Schlusslicht der Tabelle ist der Landkreis Börde mit 1.426,4.

Die Landkreise hatten zuletzt ja wieder beklagt, dass derzeit zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe, um richtig voranzukommen. Vielleicht kam da ja diese Nachricht aus Magdeburg am Freitag gerade zur rechten Zeit. Sachsen-Anhalt erhält am Montag in einer Sonderlieferung 81.900 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer vom Bund.

Dieser zusätzliche Impfstoff ist für die Impfstellen der Landkreise und kreisfreien Städte vorgesehen, wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne mitteilte. Damit könnten noch vor Weihnachten und bis zum Jahreswechsel in Sonderimpfaktionen insbesondere der Altersgruppe der Unter-Dreißigjährigen Impfungen angeboten werden. Hintergrund ist, dass für diese Altersgruppe nur das Biontech-Vakzin empfohlen ist. „Damit können wir sichern, dass noch viele unter 30 zeitnah ihre Boosterimpfung erhalten können. Auch Erst- und Zweitimpfungen sind möglich“, so die Ministerin.