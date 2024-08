Bitterfeld/MZ. - Seit gestern sind die Sommerferien endgültig vorbei und die Schule hat begonnen. Das heißt natürlich auch, dass die Kinder wieder oder zum ersten Mal ihren Schulweg antreten. Für die motorisierten Verkehrsteilnehmer insbesondere bedeutet das wiederum, besonders vorsichtig zu fahren. Denn während es für die Kinder vollste Aufmerksamkeit kostet, ihr Ziel zu erreichen, können die Kleinen mit den großen Ranzen von Kraftfahrern schnell übersehen werden.

Da das eigentlich alle wissen, sich aber häufig dennoch nicht dran gehalten wird, wurden die Kids in der Grundschule Anhaltsiedlung Montagmorgen selbst aktiv. Die 3b stoppte mit der Hilfe des Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen Fahrzeugführer und erklärte ihnen nicht nur die Situation, sondern verteilten auch kleine Zuckertüten als lieb gemeinten Denkzettel. „Die Kinder waren sehr aufgeregt, einmal Polizei spielen zu dürfen“, sagt Schulleiterin Kerstin Masslich.

In der Einsatzbesprechung wurde der Plan geschmiedet

Und als Polizist ging es natürlich erst einmal darum, in der Einsatzbesprechung gut zuzuhören und Fragen auszuräumen, um den Einsatz so reibungslos wie möglich in aller Effizienz durchzuführen. „Die Polizisten haben den Kindern gesagt, dass sie sich bedanken sollen, wenn jemand schön langsam gefahren ist und achtsam war“, sagt die Schulleiterin. Insgesamt 22 Autos – denn so viele Zuckertüten gab es zum Verteilen – hielt die Belohnungspolizei der 3a an und sorgte bei den Verkehrsteilnehmern für ein Lächeln.

Aber, wie im Falle einer Fahrerin auch für einen kleinen Schock. „Vielleicht habe ich einfach zu imposant gewirkt mit meiner Weste und der Polizeikelle“, mutmaßt Polizeihauptmeisterin Andrea Nedlitz, die mit ihren beiden Kollegen die Kinder in ihrer Arbeit unterstützte.

Die Polizistinnen Andrea Nedlitz und Daniela Böhme gratulieren den Schülern. Kerstin Masslich

Eine Fahranfängerin wurde kalt erwischt

Erwischt hatte es eine Fahranfängerin, die ihr Auto gleich viermal abwürgte, bis sie die angewiesene Stelle erreichte. „,Entspannen Sie sich, Sie bekommen gleich erst einmal eine Zuckertüte’, meinte ich nur zu der Frau“, sagt Schulleiterin Masslich. Die Aufmerksamkeit habe sogleich für sichtliche Erleichterung bei der Frau, die ihren Führerschein erst vor einigen Tagen machte und wohl auch für ordentlich Gesprächsstoff am Mittagstisch der kleinen Polizisten gesorgt. „Das haben die Kinder richtig süß gemacht. Da geht einem das Herz auf“, sagt Polizeihauptmeisterin Nedlitz.

Schulleiterin Kerstin Masslich freut sich ebenfalls über das Engagement der Kinder und lobt die Beamten. „Das war eine wirklich gelungene Aktion von der Polizei.“

Auch die 106 neuen Abc-Schützen wurden von der Polizei zum Schulstart beglückwünscht und bekamen eine kleine Zuckertüte mit Schokolade, Stiften, Malbogen und das Pixi-Heftchen „Tobis Probefahrt“. In diesem geht es selbstverständlich um die Gefahren im Straßenverkehr – eine Gutenachtgeschichte, mit der es sich morgens sicherer zur Schule läuft.