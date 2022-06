Zu starker Wind - Stand-Up-Paddler und Angler an der Goitzsche bei Bitterfeld ans Ufer geholt

Der Zwischenfall hat sich schon am vergangenen Freitag ereignet.

Die Wasserretter der Feuerwehr Bitterfeld am Ufer der Goitzsche.

Bitterfeld/MZ - Einsatzkräfte der DLRG haben am vergangenen Freitag einen Stand-Up-Paddler auf der Goitzsche gerettet. Davon hat die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen am Donnerstag berichtet. Die Alarmierung war gegen 13 Uhr erfolgt. Nur wenige Augenblicke nach der Alarmierung war der Einsatzleitwagen sowie der Schlauchwagen mit dem ersten Rettungsboot an der Goitzsche eingetroffen.

Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass ein Boot der DLRG gerade zu Ausbildungszwecken auf der Goitzsche unterwegs war und ebenso ein ziviles Boot von dem Vorfall Kenntnis bekommen hatte. Beide steuerten unverzüglich den Stand-Up-Paddler an, die DLRG nahm die Person auf und übergab sie am Ufer dem Rettungsdienst.

Im weiteren Verlauf stellte die Retter noch zwei Angler in einem Paddelboot auf der Goitzsche fest, die ebenfalls nicht mehr in der Lage waren, ihr Boot bei den Windverhältnissen zu steuern. Auch diese wurden durch die DLRG an das Ufer gebracht. Die Boote der Ortswehr Bitterfeld mussten nicht mehr zu Wasser gelassen werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.