Zscherndorfer Lutherplatz wird um einen Baum reicher: Was die Eiche mit dem Ort zu tun hat

Zscherndorf/MZ - Der große Reformator war zwar nicht in Zscherndorf, doch hat sich in den vergangenen Jahren rund um den Lutherplatz einiges getan. Neueste Ergänzung ist ein Ableger einer Luthereiche, die aus dem Merseburger Kloster stammt. Rainer Urban vom Förderkreis Klosterbauhütte hatte das Bäumchen, an dem die Blätter und Eicheln noch ein bisschen Zeit zum Wachsen brauchen, zum Zscherndorfer Frühjahrsputz vorbeigebracht, nachdem er einen Beitrag im Sozialen Netzwerk Facebook gesehen hatte - verfasst von Bürgermeister Michael Aermes (Unabhängiges Bündnis).

Darin ging es um die Verschönerung des Dorfplatzes. Da sich die beiden Männer persönlich kennen, wurde die Eiche Nummer 111 mitsamt Urkunde nach Zscherndorf gebracht. Der Merseburger Ableger, berichtet Urban, stammt von der ursprünglichen Luthereiche aus Wittenberg. Diese wurde im Lutherjahr 1917 gepflanzt - als 400 Jahre Reformationsbeginn gefeiert wurden.

In Rücksprache mit dem Sanderdorf-Brehnaer Bauhof soll die Luthereiche eingepflanzt werden, erklärt Aermes. Denn das Pflänzchen soll gut anwachsen und künftig den Lutherplatz begrünen. 2020 erst wurde dort eine Holzhütte aufgebaut, in der sich Einwohner zum Plausch treffen können. Auch eine Vogelvoliere und ein feiner Spielplatz sind an dem Dorfplatz entstanden. Die schönen Plätze Zscherndorfs hatten 2021 dafür gesorgt, dass der Ort den Kreisausscheid „Unser Dorf hat Zukunft“ gewann. Der zweite Jurybesuch für den Landeswettbewerb, in dem Zscherndorf antritt, folgt im Sommer.