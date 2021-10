Die Grundschule in Zörbig

Zörbig/MZ/AD - Die Zörbiger Grundschule kehrt ab Montag zurück zum normalen Stundenplan. Das teilte die Schulleitung um Rektor Uwe Müller und Konrektorin Anja Lins auf der Webseite der Schule mit. Bisher waren die einzelnen Klassen von ihren Klassenlehrern betreut worden, nun werden die Kinder wieder wie zu Schuljahresanfang unterrichtet.

Am 7. Oktober wurden in der Bildungseinrichtung Corona-Infektionen bei Lehrern, Erziehern, Schülern und Hortkindern nachgewiesen. Daraufhin wurde in der Grundschule verfügt, dass Klassen nur noch vom Klassenlehrer selbst und nicht mehr von weiteren Lehrkräften unterrichtet werden. Auch wurden getrennte Pausenzeiten eingeführt. Die Schule kehrte damit quasi zum Kohortenprinzip zurück.

Außerdem hatte Bürgermeister Matthias Egert (CDU) die Eltern damals dazu aufgerufen, die Kinder zwei Tage zu Hause zu betreuen, um eventuelle Infektionsketten zu unterbrechen. Zeitweise wurden mehr als zehn Infektionen am Tag aus Zörbig gemeldet. Da im Hort nur Wuselkontakte bestanden hätten - wo alle nur kurz miteinander in Kontakt sind - musste dieser nicht schließen. Auch in den Herbstferien wurden Kinder dort betreut.

Weiterhin müssen Schüler getestet werden. Allerdings müssen nach positiven Befunden nicht mehr ganze Klassen in die Quarantäne, sondern nur an Corona Erkrankte.