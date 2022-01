Zeugen nach Farbattacke auf Rathaus von Sandersdorf-Brehna gesucht

Am Briefkasten ist ein Schaden von 1.500 Euro entstanden.

Sandersdorf/MZ/RMA - Als die Stadtverwaltung von Sandersdorf-Brehna im verlängerten Wochenende war, schlugen die Vandalen zu: Das Rathaus in Sandersdorf ist im Zeitraum vom 6. bis zum 9. Januar Ziel einer Farbattacke geworden. Das meldete Stadtsprecherin Stefanie Rückauf der MZ.

Türen, Briefkasten, Klingel betroffen

Konkret hatten es die Unbekannten bei der Attacke auf den Außenbereich des Rathauses abgesehen - drei der Außentüren, die Klingeln sowie der Briefkasten des Rathauses wurden jeweils großzügig mit silberfarbener Graffitifarbe versehen.

Glücklicherweise seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung durch die Attacke nicht daran gehindert worden, das Gebäude zu betreten, erklärt die Sprecherin. Wie es aus dem Rathaus weiter heißt, liegt die Schadenssumme, nur um die betroffenen Teile am Briefkasten austauschen zu können, bei etwa 1.500 Euro. Noch nicht benannt werden könne die Höhe des restlichen Schadens. Der Angriff wurde der Versicherung bereits als Vandalismusschaden gemeldet, so Stefanie Rückauf weiter.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei

Auch die Polizei hat die Stadtverwaltung bereits informiert und am 9. Januar Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Nun ist die Polizei auf der Suche nach möglichen Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.

Wer hat etwas gesehen? Weiterführende Angaben nimmt die Polizei in Sandersdorf-Brehna unter Tel.: 03493/8 23 90 45 oder per E-Mail an rbb-sandersdorf-brehna@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.