Zahl der neuen Corona-Fälle in Anhalt-Bitterfeld ist am Freitag einstellig - Inzidenz bei 33,7

Anhalt-Bitterfeld/MZ - In Anhalt-Bitterfeld sind am Freitag neun neue Corona-Infektionen hinzugekommen, die meisten im Altkreis Bitterfeld. So wurden aus Bitterfeld-Wolfen und Muldestausee jeweils drei Fälle gemeldet. Je eine Neuinfektion gab es in Köthen und dem Südlichen Anhalt, ein Fall ist nicht zugeordnet, so der Landkreis.

Fünf der Betroffenen waren ungeimpft, einer war geimpft. Bei den anderen wird dies noch ermittelt. Der Inzidenzwert liegt laut RKI bei 33,7. Gegenwärtig wird eine Person intensivmedizinisch behandelt, aber nicht beatmet.