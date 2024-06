Popstar Nena singt beim Jubiläum „800 Jahre Bitterfeld“. Tausende Zuschauer feiern das Konzert in der Grünen Lunge. Doch steigen auch 99 Luftballons?

Bitterfeld/MZ. - „Geht's euch gut?“, ruft Nena in die Menge. Und ein tausendfaches „Ja“ schallt als Antwort zurück. Der Auftritt des Popstars am Freitagabend in der Grünen Lunge war ein Höhepunt des Stadtfests „800 Jahre Bitterfeld“. Tausende drängten sich erwartungsfroh auf dem grünen Rasen, um die Ikone der Neuen Deutschen Welle, die seit gut vier Jahrzehnten erfolgreich Musik macht, live und hautnah zu erleben.