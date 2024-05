Im BiWo-Center in der Bitterfelder Anhaltsiedlung laufen die Bauarbeiten für die Eröffnung von Woolworth auf Hochtouren.

Eröffnungstermin steht: Woolworth ist der erste neue Mieter im ehemaligen Real in Bitterfeld

"BiWo-Center" in Bitterfeld: Woolworth zieht in das ehemalige Real-Gebäude ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - In das ehemalige Real in der Bitterfelder Anhaltsiedlung zieht schon in wenigen Tagen neues Leben ein. Nach über zwei Jahren des Wartens ist erst vor kurzem verkündet worden, dass aus diesem Standort das „BiWo-Center“ wird und mehrere neue Anbieter dort ihre neue Heimstatt finden.