Wolfen/MZ - Das Freizeitbad Woliday ist ein weiteres Mal Gegenstand der Debatte im Bitterfeld-Wolfener Stadtrat. Dort wird am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr ein in der letzten Sitzung des Gremiums vertagter Beschlussantrag aufgerufen. Dessen Inhalt: Die Wiedereröffnung des kommunalen Badetempels am 2. Januar oder alternativ am 1. Januar mit einem öffentlichkeits- und medienwirksamen Neujahrsschwimmen.

