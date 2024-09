Wolfen/MZ. - Seit zwei Jahren ist die Kita „Campus Kids“ in Wolfen ein vertrauter Ort für Familien. Jetzt erhält die Einrichtung Unterstützung von einem besonderen Programm, das die Gesundheit der Kinder in den Mittelpunkt stellt: „Jolinchen-Kids – Fit und gesund in der Kita“. Dieses Präventionsprogramm der AOK zielt darauf ab, den Kindern auf spielerische Weise einen gesunden Lebensstil näherzubringen. Am Eröffnungstag des Programms kamen Eltern, Großeltern und Geschwister zusammen, um gemeinsam mit dem Maskottchen Jolinchen einen aktiven und gesunden Tag zu verbringen.

