Wohnung in Leipzig war schon vermietet: Mann aus Anhalt-Bitterfeld fällt auf Internet-Betrüger herein

Anhalt-Bitterfeld/Leipzig/MZ. - Einem Betrug bei der Wohnungssuche ist ein Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum Opfer gefallen.

Wie die Polizei berichtet, war der 26-Jährige auf der Suche nach einer Wohnung in Leipzig im August auf ein Onlineinserat gestoßen, das sein Interesse weckte. Er nahm mit der Vermieterin Kontakt auf. Man wurde sich schnell einig. Der Vertrag kam, ohne vorherige Besichtigung der Räumlichkeiten, online zu Stande. Im Zuge dessen überwies der potenzielle Mieter sowohl die Kaution als auch mehrere Monatsmieten in Höhe von insgesamt circa 3.700 Euro im Voraus.

Anfang November sollten die Wohnungsschlüssel auf dem Postweg an ihn versandt werden. Da dies nicht geschah und auch eine Kontaktaufnahme mit der vermeintlichen Vermieterin nicht mehr möglich war, fuhr der 26-Jährige selbst nach Leipzig. Dort stellte er fest, dass die Wohnung bereits vermietet war und er offenbar Opfer eines Betruges geworden ist. Er wandte sich daher am Donnerstag an die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Diese Betrugsmasche ziele nur auf das Geld ahnungsloser Wohnungssuchender ab. Die Onlineangebote seien in diesen Fällen frei erfunden, die Betrüger würden sich das Geld in die eigene Tasche stecken. Es sei Wachsamkeit geboten, wenn man im Internet auf Annoncen stößt, in denen Wohnungen weit unter dem üblichen Mietspiegel angeboten werden und dazu schon vor der Besichtigung Zahlungen zu leisten sind.