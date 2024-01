Sandersdorf-Brehna nimmt Pilotprojekt zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Betrieb: Am Sportzentrum gibt es nun einen Wlan-Hotspot. Wird es auch angenommen?

Sandersdorf/MZ. - Am Sandersdorfer Sportzentrum kann nun gesurft werden. Sandersdorf-Brehna hat am Donnerstag ein öffentliches Wlan-Netz in Betrieb genommen, das für alle Nutzer kostenlos ist. Damit will die Stadtverwaltung die Teilhabe und digitale Vernetzung verbessern.