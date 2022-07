Wiederentdecktes Backstübel wird rausgeputzt

Trio von der Jugendbauhütte packt plötzlich in dem Dorf mit an. Es setzt den Lehmbau rund um den historischen Ofen instand. Warum der Kessel trotzdem abgerissen werden muss.

Pouch/MZ - Des einen Leid ist des anderen Freud. Wegen Lieferengpässen beim Material Holz muss die Jugendbauhütte Quedlinburg ein Sanierungsprojekt in der Harzstadt ruhen lassen - und hat so plötzlich Zeit für das historische Backhaus in Pouch. „Das ist ein Glücksfall für uns“, sagt Pfarrerin Bettina Lampadius-Gaube. Denn Praxisanleiter Andreas Schael hat viel Erfahrung bei der Sanierung alter Lehmbauten. Und der wiederentdeckte historische Backofen, den die Kirchengemeinde erneut in Betrieb nehmen will, steht genau in einem solchen Wellerlehmgebäude.