Wie lebendig die Erinnerungen an den Bitterfelder Kulturpalast auch 2024 noch immer sind

Bitterfeld/MZ. - „Was war Ihre erste Begegnung mit dem Kulturpalast?“ Nachdenkliche Stille legt sich über den Raum, nachdem Museumsleiter Sven Sachenbacher die Frage gestellt hat. Im Erdgeschoss des Bitterfelder Kreismuseums sitzt er in einer lockeren Gesprächsrunde mit Menschen verschiedener Generationen zusammen. Sie sind umringt von besonderen Postern an der Wand – die gehören zur aktuellen Sonderausstellung mit dem Titel „Fragmente – Erinnerungen an Veranstaltungen im Kulturpalast“, die das Kreismuseum aktuell präsentiert.