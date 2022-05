Wie geht es mit den Supermarkt-Plänen am Krondorfer Kreisel in Wolfen nun weiter?

Wolfen/MZ/CZE - Im Jahr 2024 soll man am Krondorfer Kreisel einkaufen können. Dann soll die dort neu zu bauende Verkaufseinrichtung eröffnet werden. Das sagt Detlef Mispelbaum, Inhaber der Projektentwicklerfirma GPM Wanzleben. „Voraussetzung ist, dass nun alles nach Plan läuft.“ Eine wichtige Hürde soll am Mittwoch im Stadtrat genommen werden.

Dort wird über den Abwägungs- und Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes abgestimmt. Doch dessen Umbenennung hat nicht nur im Ortschaftsrat Wolfen Fragen aufgeworfen. In dem bereits in den Gremien diskutierten Antrag zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss trägt der bisherige Bebauungsplan „Warenhaus am Krondorfer Kreisel“ nun den Namen „Einzelhandel am Krondorfer Kreisel“. Das provozierte die Frage, ob damit das Projekt eines großen Supermarktes geplatzt ist.

Die Umbenennung hänge mit deutschen Flächenvorgaben für bestimmte Bezeichnungen zusammen

Ortsbürgermeister André Krillwitz gibt Entwarnung. Die Umbenennung hänge vielmehr mit deutschen Flächenvorgaben für bestimmte Bezeichnungen zusammen. Wie die Stadtverwaltung im Ortschaftsrat erklärte, müsse eine Verkaufseinrichtung, die als Warenhaus bezeichnet wird, mindestens 3.000 Quadratmeter Fläche vorweisen können. Bei dem geplanten Objekt am Krondorfer Kreisel liege die Quadratmeterzahl aber knapp darunter. Deshalb wurde die Bezeichnung von Warenhaus in Einzelhandel geändert. Am Vorhaben selber ändere das aber nichts.

Projektentwickler Detlef Mispelbaum bestätigt das. Zudem entstehe eben kein Warenhaus. „Wir haben den Aufbau der vorgesehenen Verkaufseinrichtung etwas geändert.“

Vertrag mit Anbeiter geschlossen, „der in der Stadt bereits ein Warenhaus vorhält und an den Krondorfer Kreisel umzieht“

Dennoch ist die Verunsicherung bei manchen nicht ausgeräumt. So fragte Ortschaftsrätin Martina Römer (Die Linke), wieso das Projekt überhaupt mit solchen Beschlüssen vorangetrieben wird, „wenn die Grundlagen dafür nicht vorhanden sind“. Damit spielte sie auf die Baubedingung an, dass ein solcher neuer Einkaufsstandort nur entstehen darf, wenn vorhandene Verkaufsfläche in gleicher Größenordnung verschwindet. Zusätzlich aber darf nichts entstehen.

Auch wenn offiziell keine Namen von Unternehmen genannt werden, sicherte Krillwitz zu, dass diese Bedingungen eingehalten werden. Der Projektentwickler habe mit einem Anbieter einen Vertrag geschlossen, „der in der Stadt bereits ein Warenhaus vorhält und an den Krondorfer Kreisel umzieht“. In diesem Zuge verschwinde die alte Verkaufsfläche.

„Der Vertrag mit dem Wunschpartner der Stadt steht“

Auch seitens der Stadtverwaltung wurde betont, dass es richtig sei, alle Voraussetzungen für eine dortige Investition zu schaffen. Dazu gehöre auch der jetzige Beschluss. Der Standort am Krondorfer Kreisel sei gut und werde nachgefragt. „Wir schaffen die Optionen, dass dort etwas passiert.“

Mispelbaum wird konkreter: „Der Vertrag mit dem Wunschpartner der Stadt steht.“ Auch er versichert: „Es wird unterm Strich keine zusätzliche Verkaufsfläche entstehen. Im Gegenteil: Sie wird sogar leicht reduziert.“

Gegenwärtig sei man dabei, die Garagen auf der Fläche am Krondorfer Kreisel zu entmieten. „Der Abriss soll dann noch in diesem Jahr beginnen.“ Anschließend müssten vor dem eigentlichen Baubeginn auf dem Gelände, Strom-, Trinkwasser- und Abwasserleitungen verlegt werden. Die Abstimmung mit den zuständigen Unternehmen, darunter die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen, liefen gut. Er glaube an die Eröffnung des dort neuen Anbieters im Jahr 2024.