Landwirte werden deutschlandweit zu Exoten. In den Agrargenossenschaften Großzöberitz und Zörbig ist der Trend ein anderer. Doch was läuft hier anders?

Wer will heute noch Bauer sein? Antworten gibt es in Großzöberitz

Landwirtschaft in Anhalt-Bitterfeld

Paul Wehling nimmt schon mal Platz: Nicht nur Traktorfahren gehört künftig zu seinem Job in der Landwirtschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grosszöberitz/MZ. - Ackern auf dem Acker? Will das noch jemand? „Ich finde es cool“, sagt Paul Wehling. Der wird nämlich Landwirt, das wollte er schon immer. Zur Freude von Ulf Gehrmann. Er ist der gemeinsame Geschäftsführer der Agrargenossenschaften in Großzöberitz und Zörbig. Gehrmann weiß, Lehrlinge in der Landwirtschaft sind rar gesät. „Man muss den Job wollen und mögen“, sagt er. Da helfe es auch nicht einen roten Teppich auszurollen. Paul Wehling braucht solch eine Geste nicht. Für ihn ist klar: „Landwirt ist einfach mein Traumjob.“ Der 18-Jährige wohnt auf dem Petersberg, er liebt das Leben auf dem Land, erzählt er. Mittlerweile gehört er zu den „Exoten“.