Am Tag der offenen Tür zeigen Schüler und Lehrer der Bitterfelder Musikschule, was sie alles können. Besucher testen Instrumente, informieren sich und erleben tolle Minikonzerte. Welche Überraschungen es dabei gibt.

Bitterfeld/MZ. - Bunte Luftballons und viele Klänge begrüßen die Besucher in der Bitterfelder Musikschule „Gottfried Kirchhoff“. Zum Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag herrscht ein Kommen und Gehen. Denn er bietet die Chance, Einblick in die Möglichkeiten der Einrichtung zu bekommen und sich an Instrumenten auszuprobieren. Vor allem Familien nehmen das Angebot wahr, aber auch ältere Besucher lassen sich beraten und durch kleine Aufführungen verzaubern.