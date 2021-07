Weit und breit kein Nachmieter für Real: Bewohnerin der Anhaltsiedlung fühlt sich alleingelassen

Bitterfeld/MZ - Margot Mielke, die in der Bitterfelder Anhalt-Siedlung wohnt, reicht es. Schon öfter habe sie öffentlich darauf hingewiesen, dass die Einkaufsmöglichkeiten gerade für die älteren Leute des Wohngebietes unhaltbar sind. Es gibt schlicht keine mehr. Mit dem Wegzug von Real im vergangenen Jahr sei es nun endgültig vorbei.

Doch, wie sie jetzt in der MZ lesen musste, wird in Wolfen am Krondorfer Kreisel ein Warenhaus entstehen. „Warum geht es dort und nicht hier“, fragt sie. Und diese Frage bewegt bei weitem nicht nur sie allein. „In der gesamten Anhaltsiedlung bis Greppin haben wir nichts - keinen Geldautomaten, keine Post, nicht mal Brot kann man kaufen. Und hier wohnen viele Leute, die kein Fahrzeug haben, um mal schnell in die Stadt zu fahren. Für das tägliche Leben ist das hier eine Katastrophe.“

Händler zu ermuntern, sich auf dem Areal des ehemaligen Real oder in der Anhaltsiedlung selbst niederzulassen

Zwar gebe es den Senioren-Service von Agnes Jeromis, die immer ein gutes Angebot habe, und der Bus fahre auch, aber das sei trotzdem nicht ausreichend. „Der Bus ist bequem, klar“, sagt Margot Mielke, aber es sei auch umständlich. „Und man muss ja von der Haltestelle noch mit dem ganzen Einkauf laufen.“

Sie schlägt vor, Händler zu ermuntern, sich auf dem Areal des ehemaligen Real oder in der Anhaltsiedlung selbst niederzulassen. Die Stadt sollte die Mieten für solche Immobilien so gestalten, dass es ein Anreiz für Händler ist. „In Wolfen-Krondorf, wo es wirklich viele Einkaufsmöglichkeiten gibt, können sie von mir aus bauen. Aber bitte auch in Bitterfeld. Hier passiert gar nichts“, sagt sie. „Warum?“

Verhandlungen um möglichen Nachmieter laufen noch

Ende April hatten der Ortsbürgermeister Mirko Claus und Stadtsprecher Detmar Oppenkowski noch auf laufende Gespräche zur Zukunft des Gebäudes verwiesen: „Wir stehen mit dem Immobilienverwalter im Austausch. Er ist an einem Mieter interessiert. Bisher gibt es allerdings kein Angebot eines Händlers“, sagt Oppenkowski auf MZ-Nachfrage.