Zörbig/MZ. - Entscheidungen zum kommunalen Haushalt waren in den vergangenen Jahren in Zörbig meist nur Formalien. Die Stadt stand wegen reichlich fließender Gewerbesteuern gut da – im Kreis- und auch im Landesmaßstab. Jetzt sieht die Lage etwas anders aus. Der Steuerquell sprudelt nicht mehr wie erwartet. „Die Zeit, in der wir auf Rosen gebettet waren, ist erst einmal vorbei“, erklärt Bürgermeister Matthias Egert (CDU) und stellt fest: Ein Beschluss zum kommunalen Haushalt für das Jahr 2025 wird im Stadtrat erst am 22. Januar getroffen. Zuvor soll insbesondere in der von Stadtrat und Verwaltung gebildeten Arbeitsgruppe Haushalt noch einmal feinjustiert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.