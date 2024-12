Vorweihnachtszeit in Anhalt-Bitterfeld Ansturm auf die Riesenstolle: Hunderte Wolfener stehen Schlange

Die Historische Weihnacht in Wolfen zog am Wochenende Hunderte in ihren Bann. Publikumsmagnet war neben Musik und Theater vor allen Dingen ein köstliches Gebäck.