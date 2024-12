Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist für viele unvorstellbar, sie ist nun einmal Tradition. Aber wie stehen die Bitterfeld-Wolfener zu diesem Baum in Zeiten der steigenden Preise?

Weihnachtsbaumverkauf in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Zehn Grad, Sonnenschein. Der Dienstagvormittag war alles andere als winterlich-weihnachtlich. Ironischerweise herrschte Top-Wetter, um Erledigungen zu machen – wie etwa den Weihnachtsbaumkauf. Doch die beiden Verkaufsstände in der Brehnaer Straße sind leer. Fehlt am Ende des Jahres etwa das Geld für die Tanne? So dramatisch ist es nicht. Dennoch hat sich die Situation verändert.