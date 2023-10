Ein bisher Unbekannter hat an der Kreuzung in Wolfen eine Dieselspur hinterlassen, die derzeit beseitigt wird. Demnächst soll sie wieder freigegeben werden.

Wolfen/MZ/MM. - Seit 17 Uhr ist die Ampelkreuzung B 184/B 183 in der Nähe der HEM-Tankstelle in Wolfen am heutigen Mittwochabend gesperrt. Der Grund ist eine großflächige und lange Dieselspur, die sich von der B 183 aus Richtung Köthen kommend bis auf die B 184 in Richtung Wolfen hinzieht. Der Verursacher ist bisher noch unbekannt. Die Kameraden der Feuerwehren aus Greppin und Sandersdorf haben die Fläche abgestumpft und die Abbiegespur nach Wolfen gesperrt. Autofahrer werden von der Polizei umgeleitet. Nachdem die Firma Topcar aus Leipzig die Straße gereinigt hat, soll sie in den nächsten Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.