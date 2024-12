Auch Nächstenliebe stand im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes in Sandersdorf. Aber es hieß auch: Immer der Nase nach. Adventsduft in der Luft: Glühwein, Whisky, Plätzchen ...

Sandersdorf/MZ. - Ein Mann namens Uwe war am Wochenende in Sandersdorf heiß begehrt. Manche mögen meinen, nur von den jüngsten Besuchern, aber auch Frauen gingen ihm reichlich um den Weihnachtsbart. Den legt Sandersdorfs Santa Claus alle Jahre wieder an. Seit etwa 18 Jahren, schätzt er. „Weil ich Freude daran habe. Es ist meine Zeit.“ Die hat der Vielbeschäftigte derzeit eben nicht. „Viel zu tun. Viel zu tun.“ Aber wer am vergangenen Wochenende Glück hatte, konnte Uwe auf dem Sandersdorfer Weihnachtsmarkt begegnen.