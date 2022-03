Warum im Raguhner Rathaus jüngst wieder gebibbert werden musste

Raguhn/MZ - Das Raguhner Rathaus plagt sich weiterhin mit Heizproblemen herum. Im Februar ist die dortige Heizungsanlage zum wiederholten Mal komplett ausgefallen. Das teilte Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) im Rahmen der letzten Stadtratssitzung mit.

Mittlerweile ist der Ausfall zwar behoben - aber womöglich gilt dies nur für den Moment. „Die Reparatur ist erfolgt und wir hoffen, dass es dieses Mal hält“, sagt Marbach. Untersuchungen sagten allerdings voraus, dass die Probleme mit der Heizungsanlage in Zukunft erneut auftreten können. „Der Gutachter hat festgestellt, dass das immer wieder passieren kann“, berichtet der Bürgermeister. Keine besonders wohligen Aussichten also. Leidtragende sind hier in erster Linie die Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz im Rathaus haben. So auch beim Ausfall im Februar. Hier musste das Rathaus währenddessen mit Heizlüftern erwärmt werden - keine ideale Situation. Besonders, nachdem sich das Gebäude am Wochenende abgekühlt hatte. „Am schlimmsten war es immer am Montag“, weiß der Bürgermeister. Er bedankte sich im Rat für das Durchhaltevermögen der Angestellten und für das Verständnis der Einwohner, die ebenfalls Einschränkungen hinnehmen mussten. Die Heizungsprobleme sind nicht die einzigen Mängel, mit denen sich städtische Angestellte im Raguhner Rathaus herumplagen. Auch das hier angesiedelte provisorische Bauhofdomizil ist alles andere als ideal ausgestattet (die MZ berichtete). Hier fehlen etwa Waschmöglichkeiten. Der Standort ist allerdings nur eine Übergangslösung.