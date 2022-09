Warum eine Wolfenerin nur im Kinderbuchregal etwas zu lesen findet

Wenn es doch nur so leicht wäre, wie es klingt! Darüber denkt Sigrun Rudolph oft nach. Sprache könnte so einfach sein. Doch eben nicht für Menschen mit Lernproblemen. Sie ist einfach schwierig. Für die 59-Jährige steckt hinter jedem Buchstaben oft ein Geheimnis. Stundenlang könne es dauern, bis Worte einen Sinn ergeben. Das fängt für Sigrun Rudolph schon im Supermarkt an.