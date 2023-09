Am Mittwoch schlossen die Pharmazeuten der Region, um der Rede des Bundesgesundheitsministers zu lauschen. Worum es ihnen dabei ging und was sie dazu sagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Es hat sich offensichtlich wenig geändert. Ute Brandt schaut am Mittwochvormittag auf die Liste im Computermonitor in ihrer Apotheke am Bitterfelder Marktplatz und ist ernüchtert, weil wichtige Medikamente kaum verfügbar sind. Was genau? „Im Prinzip alles“, antwortet sie. Ob Nasenspray, Antibiotika, Magentropfen oder bluthochdrucksenkende Mittel. „Selbst Aspirin ist schwer lieferbar“, sagt die Apothekerin.