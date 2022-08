Die Waldbrandgefahr in Anhalt-Bitterfeld ist leicht gesunken.

Bitterfeld/MZ - Die kurzen Regengüsse, die am Montag in der Region niedergegangen sind, haben zwar keine grundlegende Änderung an der herrschenden Trockenheit gebracht. Dennoch haben sie zumindest die Gefahr für Waldbrände ein wenig gemindert.

Deshalb hat das zuständige Betreuungsforstamt Dessau die Gefahrenstufe gesenkt. Im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld als auch in der Stadt Dessau-Roßlau gilt nun die Gefahrenstufe drei. Die bedeutet mittlere Waldbrandgefahr. Es ist demnach verboten, im Wald oder in einem Abstand von weniger als 15 Metern zum Wald zu rauchen sowie in einem Abstand von weniger als 30 Metern zum Wald ein offenes Feuer außerhalb von öffentlichen Grillplätzen anzuzünden.