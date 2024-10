Zahlreiche Retter waren an der Unfallstelle an der A9 im Einsatz.

Brehna/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 nahe der Anschlussstelle Brehna ist am Mittwoch, 23. Oktober, ein 35-jähriger Mann in einem Transporter eingeklemmt und verletzt worden. Der Mann war Beifahrer in einem Transporter und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Kapellenberg in Fahrtrichtung München. Der 30-jähriger Fahrer eines VW Crafter war dort vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen Lkw Mercedes samt Auflieger aufgefahren. Ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr kamen neben Rettungskräften zum Einsatz

Die beiden Fahrer vom VW und Mercedes blieben unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Gegen den 30-jährigen Transporter-Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die A9 musste bis gegen 18 Uhr voll gesperrt werden. Gegen 20.30 Uhr wurden alle Sperrmaßnahmen aufgehoben.